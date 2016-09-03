Недавно СМИ растиражировали сообщение, что гигантский астероид упадёт на Землю 4 сентября 2016 и принесёт с собой смерть и разрушения. По словам журналистов, космический объект QA2 куда больше, чем упавший под Челябинском метеорит и ущерб от его падения будет колоссальный.

В реальности же данный астероид не упадёт на Землю 4 сентября по банальной причине, он уже улетел. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", космический объект пролетел мимо нашей планеты почти неделю назад - 28 августа 2016 года, так что все угрозы и крики журналистов адресованы уже удаляющейся от нас в глубокий космос огромной глыбе.

Есть в этой истории лишь несколько правдивых аспектов. Космический гость нашей Солнечной системы действительно крупнее метеорита, упавшего в Челябинске и его правда зовут QA2. Правда и то, что он слегка напугал наших астрономов, так как был обнаружен лишь за день до пролёта мимо Земли и летел всего в 77 тысячах километрах от нашей планеты, но землян в этот раз пронесло.

И хотя люди продолжают активно искать в поисковиках "куда упадет астероид 4 сентября 2016", а религиозные фанатики готовиться к концу света, это воскресенье обещает обойтись без космических объектов, планирующих рухнуть на головы людей.