Нет, на концерте Рики Мартина в Москве не раздавали бесплатные билеты

20 сентября в Москве состоялся концерт Рики Мартина, пуэрто-риканский артист приехал в российскую столицу в рамках One World Tour. Пришедшие на мероприятие заявляют, что шоу было зажигательным и атмосферным. Но событие немного омрачили слухи о том, что выступление было на грани срыва из-за полупустого зала и организаторам даже пришлось бесплатно раздавать билеты. В частности, сайт телеканал Рен ТВ сообщает , что пройти на халяву можно было, если сказать на кассе кодовое слово "OWT" (аббревиатура One World Tour). Другие СМИ и вовсе заявили, что в одни руки давали целых 5 бесплатных билетов , лишь бы люди приходили.

Metro связалось с организаторами концерта Рики Мартина и узнало, действительно ли люди выстраивались в очереди ради бесплатных билетов на шоу.

"Это какая-то непонятная ерунда, – заявили организаторы. – Там действительно была небольшая квота билетов, которую собирались отдать по договоренности, но точно никакого массового распространения не было и быть не могло. Спасибо нашим жёлтым СМИ. Бесплатные билеты предназначались персональным гостям Рики Мартина, которым он их обещал, но, повторим, массовой раздачи не было - раздали приглашения, которые обещали раздать и закрыли кассу. А очереди любителей халявы выстроились и ждали пропуска".

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Стоит отметить, что концерт действительно не испытывал проблем с недостатком желающих насладиться шоу. Это видно даже по фотографиям из зала во время выступления Рики Мартина. Среди посетителей были даже именитые гости, включая, в частности, Филиппа Киркорова, Анни Лорак, Максима Аверина, Митю Фомина, Митю Хресталева, Сашу Савельеву, Татьяну Котову, Машу Цигаль. Отдельно можно добавить, что в социальных сетях у посетивших выступление информации о бесплатных билетах также не было.