Нерпа Малышка Ингер, которую зоологи после успешного лечения выпустили в Финский залив в мае этого года, прекрасно адаптировалась в дикой природе и нашла идеальное место для жизни, сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала".

Уникальный научный эксперимент по возвращению в дикую природу представительницы одного из самых редких видов морских млекопитающих – балтийской кольчатой нерпы Малышки Ингер – подошел к концу.

Напомним, Ингер была пациенткой Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино целый год. Малышка поступила в очень тяжелом состоянии, однако специалистам удалось помочь ей.

После реабилитации нерпу выпустили в Финский залив. Зоологи отслеживали местонахождение своей подопечной при помощи спутникового датчика, закрепленного на шерсти Малышки Ингер. Ожидалось, что прибор проработает около трех месяцев, однако передатчик превзошел все ожидания: специалисты получали сигналы целых полгода. Последняя передача данных о местонахождении Малышки Ингер была зафиксирована в начале ноября.

- За время работы передатчика мы смогли установить, что Малышка Ингер не собирается возвращаться к людям и старается держаться в малонаселенных местах, умеет самостоятельно охотиться, сохраняет очень хорошую двигательную активность, и выбрала для своей жизни идеальное место, - рассказали в Центре.

Судя по информации, полученной с помощью датчика, Малышка Ингер освоилась в естественных условиях обитания. Она побывала у берегов Эстонии, в Ботническом и Рижском заливах, а затем обосновалась в районе Аландских островов. Согласно последним данным, животное находится в идеальном для нерпы месте: в районе финского архипелага, в самом начале Ботнического залива.

- Своими переходами она ещё раз заставила научное сообщество призадуматься о том, существует ли связь между этими субпопуляциями, - отметили в Центре, подчеркнув, что своим примером Малышка Ингер доказала, что качественно реабилитированные животные имеют хорошие шансы начать свою самостоятельную жизнь заново.