Многие дети мечтают о собственном зверинце, но немецкий художник Феликс Дженш пошёл дальше и соорудил дома целый зоопарк с животными из лего. У Феликса Дженша есть талант превращать свирепые челюсти акулы или красочные перья попугая в реалистыичные скульптурки из кубиков. В коллекции кёльнского художника уже есть орангутаны, обезьяны, хомяки и лисы.

"Я часто ловлю вдохновение"

- Когда вы стали поклонником лего?

- Я полюбил этот конструктор ещё в три года. Тогда собрал свою первую фигурку. И с того момента я не прекращал это занятие.

- Как вы собираетес животных?

- Когда я выбираю животное, в моей голове формируется изображение его модели из конструктора. Не конечный вариант, а общее впечатление от него. Я всегда начинаю с глаз, потому что это самая важная часть для создании реалистичного впечатления от объекта. Затем я принимаюсь за другие части лица и головы. Модель растет с головы до хвоста. Я сбираю объект с одного конца и продолжаю, пока не достигаю другого. Во время этого процесса я постоянно сверяюсь с изображениями зверей.

- Сколько времени занимает создание одной скульптурки?

- Процесс может занять несколько месяцев, но всё зависит от размера модели и кличества блоков лего.

- Что вдохновило вас на создание зоопарка из лего?

- Видимо, я просто часто вдохновляюсь. Вокруг нас много диких животных, даже в городах. Иногда меня вдохновляют фильмы или телепрограммы. Мне нравится строить органические формы.