Глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что, по данным спецслужб Германии, Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов президента США, сообщает BBC.

По словам Каля, технически подтвердить причастность представителей государства к кибератакам сложно, но некоторые доказательства говорят о том, что российские власти как минимум желали этого или терпимо относились к такому воздействию на ситуацию в США.

Также Каль предостерёг о том, что Россия может попытаться повлиять и на выборы в Германии, которые должны состояться в следующем году. Отмечается, что подобного рода кибератаки предпринимаются Россией или связанными с ней группами хакеров регулярно.

Напомним, что сторонники Хиллари Клинтон заявляли о влиянии России на выборы в США путём кибератак, из-за чего предлагали экс-госсекретарю страны оспорить результаты голосования в нескольких штатах. При этом доказательств этой теории приведено не было.

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