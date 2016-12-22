В Германии полиция задержала четверых человек, которых подозревают в связи с терактом, произошедшем в Берлине, сообщает Deutsche Welle. При этом полиция отказывается давать какие-либо подробности и уточнять, каким образом задержанные могут быть связаны с трагедией в немецкой столице.

Отметим, что 21 декабря правоохранительные органы Дюссельдорфа полностью оцепили здание торгового центра из-за сообщения очевидца о том, что внутри находится мужчина, который может быть водителем грузовика, совершившего наезд на толпу в Берлине. Чуть позже полицейские провели задержание возможного преступника.

Напомним, что 19 декабря в Берлине злоумышленник на грузовике с польскими номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом.

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