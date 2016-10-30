Ночью 30 октября у кафе известной сети быстрого питания Burger King на Невском рыжебородый мужчина устроил стрельбу, пишет "Фонтанка".

Ночные посетители кафе устроили небольшую потасовку. Выяснять отношения они продолжили на улице.

Как сообщает "Радио Балтика", в свой конфликт дебоширы решили втянуть случайных прохожих и ударили одного из них. В ответ неизвестный мужчина лет 30 с рыжей бородой достал травматический пистолет и выстрелил в двух участников потасовки.

Врачи признали ранения непроникающими и отпустили пострадавших после оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции опросили пострадавших, но писать заявления на своего обидчика те отказались.