На Мальте совершил посадку самолёт ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways A320 с двумя захватчиками на борту. Об этом в пятницу сообщает The Times of Malta.

По данным издания, самолёт направлялся из ливийского города Сабха в столицу Ливии Триполи, но был угнан неизвестными. На его борту А320 находятся 118 человек – 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Захватчики угрожают взорвать воздушное судно – по неподтверждённой информации у них есть ручные гранаты.

Информацию о захвате самолёт подтвердил премьер –министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter подтвердил информацию о самолете.

– Меня проинформировали о возможной ситуации с захватом самолёта внутренних линий Ливии, перенаправленного на Мальту. Готовятся мероприятия по обеспечению безопасности, – написал он на своей странице в Twitter.