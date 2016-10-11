О захвате здания на Садовой-Триумфальной улице, 22 в Москве сегодня – 11 октября, заявили работники этой сети супермаркетов. Они уточнили, что магазин не является собственностью сети, а помещение им сдано в аренду, передает РБК.

"Несколько неизвестных мужчин выгнали всех из супермаркета, потом вскрыли некоторые помещения и стали снимать вывеску", – сообщил пресс-секретарь сети супермаркетов "Азбука вкуса" Андрей Голубков.

А вот адвокат собственника здания Татьяна Ленская утверждает, что у налётчиков были кастеты и вели они себя агрессивно, пишет Life.ru.

Известно, что конфликт двух собственников существует. Он длится уже с 2002 года.

"Это новый этап борьбы. Мы тут со стороны пострадавших, потому что наше дело – торговать", – говорит пресс-секретарь Андрей Голубков.

Теперь руководство "Азбуки вкуса" обращается за помощью в правоохранительные органы. Для полиции уже приготовили записи с камер видеонаблюдения.

Кстати, в пресс-службе московской полиции подтвердили информацию о конфликте, но никаких противоправных действий или нарушений общественного порядка в нем не увидели.