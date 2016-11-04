Вечер третьего ноября выдался неспокойным у столичных спецслужб. В правоохранительные органы Москвы по телефону поступило сообщение о том, что в здании Кремля заложено взрывное устройство.

Также неизвестный заявил, что заминированы посольство США, Ярославский, Казанский и Курский вокзалы, отделение полиции на Ленинском проспекте и call-центр в Зеленоградском округе, передаёт ТАСС.

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Все эти объекты проверяли спецслужбы. Как показала проверка, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Вызов оказался ложным.

Полиция устанавливает личность звонившего.