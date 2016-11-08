На севере столицы неизвестные похитили тринадцать тонн красной икры общей стоимостью более 23 млн рублей.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, заявление поступило в отделение полиции от 46-летнего мужчины.

Полицейские выяснили, что в течение нескольких дней, с 4 ноября по 7 ноября, воры через пробитый проём в заборе проникали на закрытую территорию ОАО, и через пропиленные отверстия в контейнерах совершали кражу пластиковых куботейнеров с красной икрой – всего они забрали 13 тонн продукции.

Материальный ущерб составил 23,5 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере".