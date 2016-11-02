Недосып влияет на переедание. К такому выводу пришли специалисты Кингс-колледжа в Лондоне. Об этом в среду сообщает журнал European Journal of Clinical Nutrition.

Учёные проанализировали 11 исследований, суммарное количество участников которых составило 172 человека. В этих исследованиях сравнивалось потребление калорий в течение 24 часов после искусственно прерванного или нормального сна.

В результате, выяснилось, что люди, страдающие от недосыпа, в среднем потребляют на 385 калорий в день больше, чем те, кто высыпается.

Это связано с тем, что недосып нарушает работу циркадных ритмов, что сказывается на выработке гормонов грелина и лептина. Первый отвечает за чувство голода, второй – за чувство сытости.

Кроме того, оказалось, что недосыпающие люди предпочитают пищу с повышенным содержанием жира и пониженным – белка.