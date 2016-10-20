Japan Robot Week 2016 проходит в эти дни в Токио. В международном выставочном центре Tokyo Big Sight раз в два года компании, производящие высокотехнологичные товары, представляют свои новейшие сервисные роботизированные технологии и компоненты.

В этом году на выставке роботов в Токио участие принимают почти 650 компаний из более чем 20 стран. Экспонаты представлены самые разные - это и роботы-андроиды, которые помогают по хозяйству и в разных сферах жизни, и разработки в области передовых технологий.

Так, на выставке в Токио представлен робот, который рассказывает новости, объявляет прогноз погоды и даже может пошутить. Есть на выставке и роботы, которые заменяют домашних животных. В Японии завести себе собаку или кошку весьма проблематично, поэтому спрос на животных, которых не надо кормить и выгуливать, очень высок.

Добавим, выставка роботов в Токио открылась 19 октября и продлится в течение недели.