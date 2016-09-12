Яркое событие в мире моды - показы коллекций американских дизайнеров - проходит в Нью-Йорке. Неделя моды собрала ведущих модельеров страны и известнейших звезд в первых рядах на шоу-показах.

Один из самых неожиданных стал показ коллекции марки Hood By Air. На подиум вышли модели, которые созданы знаменитым дизайнером бренда Шейна Оливье в содружестве с сайтом «для взрослых» PornHub. Это оказалось весьма эпатажно.

Модели выходили на подиум в невероятных нарядах в стиле унисекс с надписями «Блудница», «Знаете ли вы, где сейчас ваша дочка?» и «Hustler».

Коллекция Шейна Оливье вызвала невероятный ажиотаж. На показ пришли Рианна, Наоми Кэмпбелл и даже юный сын Уилла Смита Джейден. Юный актер пришел на модное шоу со своей подругой, моделью Сарой Снайдер.