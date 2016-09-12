Яркое событие в мире моды - показы коллекций американских дизайнеров - проходит в Нью-Йорке. Неделя моды собрала ведущих модельеров страны и известнейших звезд в первых рядах на шоу-показах.

Один из самых неожиданных стал показ коллекции марки Hood By Air. На подиум вышли модели, которые созданы знаменитым дизайнером бренда Шейна Оливье в содружестве с сайтом «для взрослых» PornHub. Это оказалось весьма эпатажно.

Модели выходили на подиум в невероятных нарядах в стиле унисекс с надписями «Блудница», «Знаете ли вы, где сейчас ваша дочка?» и «Hustler».

Коллекция Шейна Оливье вызвала невероятный ажиотаж. На показ пришли Рианна, Наоми Кэмпбелл и даже юный сын Уилла Смита Джейден. Юный актер пришел на модное шоу со своей подругой, моделью Сарой Снайдер.

Звезды на показе Hood By Air

Звезды на показе Hood By Air

Джейден Смит с подругой Сарой Снайдер

Джейден Смит с подругой Сарой Снайдер