Вечером в пятницу, 25 ноября, турист из Бразилии обнаружил, что его ограбили. Наличных было не так много - около 20 евро (не более полутора тысяч рублей). Однако в портмоне еще были и документы.

Когда и где именно туриста ограбили - неизвестно. Однако, как сообщает “Фонтанка”, обнаружил пропажу он на станции "Новочеркасская". Тогда же и заявил в полицию. Приехал мужчина в Петербург совсем недавно - 21 ноября.

По делу ведется проверка.

А вот еще одна кража завершилась поимкой преступника. Точнее - преступницы. Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу, в субботу, 26 ноября, оперативники уголовного розыска задержали девушку, которая украла деньги из сумки посетителя торгового комплекса.

26 ноября около 16.00 в помещении торгового комплекса строительных материалов на улице Коллонтай, 3 19-летняя девушка вытащила из сумки посетителя 1,5 тысяч рублей.

Злоумышленница была задержана оперативниками. Похищенную сумму изъяли, а девушке теперь грозит уголовное наказание по части 2 статьи 158 УК РФ, среди наказаний предусмотрены в том числе штраф до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.