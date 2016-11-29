27 ноября, в День Матери в клинике MedClub состоялось торжественное награждение победителей фотоконкурса «Моя мама- самая красивая!».

От всей души поздравляем всех участников - а их было немало: в редакцию газеты пришло более 150 писем! Нам было очень сложно выбрать лучшие фотографии, ведь в каждой из них столько красоты, заботы и любви! Поэтому мы добавили четвертое призовое место.

Мама Анны Петрусь получила сертификат на процедуру 4D-омоложения.

Три главных финалистки, Арина Нартова, Мария Исакова и Александра Астрова получили сертификат номиналом 10 000 рублей на услуги клиники MedClub и подарок для своих мам — процедуру лазерного 4D-омоложения.

Фото мам-победительниц смотрите в галерее. А все фотографии, которые прислали на конкурс, можно полистать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Следите за новогодним конкурсом от группы клиник MedClub, который скоро стартует в газете и на сайте Metro.