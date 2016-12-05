Анастасия Волочкова раскритиковала фото Регины Тодоренко. Вначале она намекнула на отсутствие “пышных форм”, прокомментировав фигуру звезды "Орла и Решки": "Когда нечего прикрывать”. Затем припомнила критику в адрес своих фото и то, сколько это вызывает "кривотолков". Ну и вдобавок указала на то, что ей совершенно неизвестно, чье это фото. Но и на этом Волочкова остановиться не смогла. Она выложила своё фото в купальнике на шпагате на крыше автомобиля. Затем еще одно - на крыше лимузина, с...