«Петербургский Мельничный Комбинат» выражает огромную благодарность и признательность всем участникам конкурса!

1.    Главный победитель: Рубкалева Юлия
Имбирные пряники

Победители в  номинации «Лучшие фото недели»:
1.    Кулинич Юлия Владимировна
Печенье «Ракушки»

2.    Мельникова Анна Михайловна
Тыквенный пирог "Янтарная сказка"

3.    Рубкалева Юлия
Имбирные пряники

4.    Семья Погодиных
Ватрушки с творогом

5.    Пенкина Ольга Степановна
Пряники медовые, пряники печатные

6.    Репина Вероника
Пирог с клюквой и безе и "ЗОЖные печеньки"

7.    Карташова Марина Дмитриевна
Выпечка (слоеное тесто, груши и яблоки)

8.    Смирнов Алексей Владимирович
Хлеб пшеничный

Специальный приз «Петербургского Мельничного Комбината» получают:

1.    Гусева Екатерина Сергеевна,  Плетеные косички
2.    Малиновская Софья, Профитроли
3.    Грекова Светлана, Яблочный пирог
4.    Власова Мария Александровна, Плюшки

Все фото, которые прислали на конкурс и про условия конкурса, можно посмотреть ЗДЕСЬ.