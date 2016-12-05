«Петербургский Мельничный Комбинат» выражает огромную благодарность и признательность всем участникам конкурса!
1. Главный победитель: Рубкалева Юлия
Имбирные пряники
Победители в номинации «Лучшие фото недели»:
1. Кулинич Юлия Владимировна
Печенье «Ракушки»
2. Мельникова Анна Михайловна
Тыквенный пирог "Янтарная сказка"
3. Рубкалева Юлия
Имбирные пряники
4. Семья Погодиных
Ватрушки с творогом
5. Пенкина Ольга Степановна
Пряники медовые, пряники печатные
6. Репина Вероника
Пирог с клюквой и безе и "ЗОЖные печеньки"
7. Карташова Марина Дмитриевна
Выпечка (слоеное тесто, груши и яблоки)
8. Смирнов Алексей Владимирович
Хлеб пшеничный
Специальный приз «Петербургского Мельничного Комбината» получают:
1. Гусева Екатерина Сергеевна, Плетеные косички
2. Малиновская Софья, Профитроли
3. Грекова Светлана, Яблочный пирог
4. Власова Мария Александровна, Плюшки
Все фото, которые прислали на конкурс и про условия конкурса, можно посмотреть ЗДЕСЬ.