ROYAL CANIN® выражает огромную благодарность и признательность всем участникам конкурса, который проводился совместно с газетой Metro.

Мы поражены вашей активностью и количеством присланных фотографий, все они достойны победы!

Главный победитель фотоконкурса был выбран голосованием сотрудников нашей компании, им стал позитивный пёс Ричард и его владелец Блинкова Наталья Владимировна.

Также мы хотели бы отметить победителей в номинации «Лучшее фото недели»:

Морозова Валентина, кот Базилио

Татьяна Дугалева, кот Всеволод

Чернова Наталья, собака Платон

Рыков Андрей, кот Тимон

Щербакова Юлия, такса Бонитта

Картузова Наталья, кошка Мышка

Маевская Анна, собака Тим.

Уважаемые победители!

В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники компании ROYAL CANIN® и расскажут о времени и месте получения призов.

Все фото, которые участвовали в конкурсе "Счастье есть!" можно посмотреть ЗДЕСЬ.