ROYAL CANIN® выражает огромную благодарность и признательность всем участникам конкурса, который проводился совместно с газетой Metro.
Мы поражены вашей активностью и количеством присланных фотографий, все они достойны победы!
Главный победитель фотоконкурса был выбран голосованием сотрудников нашей компании, им стал позитивный пёс Ричард и его владелец Блинкова Наталья Владимировна.
Также мы хотели бы отметить победителей в номинации «Лучшее фото недели»:
Морозова Валентина, кот Базилио
Татьяна Дугалева, кот Всеволод
Чернова Наталья, собака Платон
Рыков Андрей, кот Тимон
Щербакова Юлия, такса Бонитта
Картузова Наталья, кошка Мышка
Маевская Анна, собака Тим.
Уважаемые победители!
В ближайшее время с вами свяжутся сотрудники компании ROYAL CANIN® и расскажут о времени и месте получения призов.
Все фото, которые участвовали в конкурсе "Счастье есть!" можно посмотреть ЗДЕСЬ.