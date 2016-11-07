Студент из Китая умер на тренировке по баскетболу в спортзале на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября. 18-летний гражданин Китая, который учился в одном из петербургских вузов, потерял сознание. Врачи скорой помощи не смогли спасти молодого человека. Он скончался во время проведения реанимационных процедур.

Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту смерти студента из Китая.

По предварительной версии, погибший молодой человек страдал заболеванием сердца, что и стало причиной смерти во время игры в баскетбол.