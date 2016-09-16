В центре города Дижон на востоке Франции прогремел взрыв, в результате обрушилась часть здания. Всего раненых – 17 человек, ещё двое – в критическом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Francetvinfo, инцидент произошёл около 09.15 местного времени (10.15 мск), есть информация о множестве раненых. На месте происшествия работают бригады спасателей.

Как заявил мэр города Франсуа Ребсамен в эфире телеканала BFMTV, вероятной причиной взрыва стала утечка газа. Он отметил, что точную причину еще предстоит установить, но версия теракта исключена.

По словам Ребсамена, спасатели эвакуировали из разрушенного здания восемь пострадавших, один человек находится в критическом состоянии. Поиск людей под завалами продолжается, в спасательных работах задействованы кинологи.