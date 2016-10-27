Высокоскоростной поезд № 778 "Сапсан", который остановился под Новгородом на пути из Москвы в Петербург поздним вечером в среду, зацепил настил пешеходного перехода на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Отметим, что во многих СМИ появилась информация, что причиной остановки стала наледь на рельсах, но эти данные не подтвердились.

Сапсан, следовавший в Петербург, примерз к рельсам (подробнее)

В итоге пассажиров пересадили на другой поезд. Они прибыли на Московский вокзал Петербурга с опозданием в 3 часа.

- Пассажирам высокоскоростного поезда "Сапсан" было предложено заполнить заявления на компенсацию стоимости билетов согласно распоряжению ОАО "РЖД" "О выплате денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов", - отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как уточнили в пресс-службе транспортной компании, остановка поезда № 778 произошла 26 октября в 22:21 (мск) на станции Мстинский Мост Новгородской области по техническим причинам, не представляющим опасности для пассажиров.

К месту остановки состава отправили вспомогательный локомотив и резервный высокоскоростной поезд "Сапсан". Все 508 пассажиров были пересажены в поданный состав и доставлены к месту назначения.

- Поезд прибыл на станцию "Санкт-Петербург Главный" в 03:03, - уточнили в пресс-службе ОЖД. - Всем пассажирам было предложено добраться к местам жительства на бесплатных автобусах.

Причины случившегося выясняются. Работает комиссия ОАО "РЖД".

Задержка в пути высокоскоростного поезда №778 "Сапсан" накануне никак не повлияла на график движения поездов 27 октября.