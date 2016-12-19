Причиной аварии Ил-18 Минобороны в Якутии 19 декабря 2016 года мог стать сильный ветер. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала Якутии.

"Предварительной причиной жесткой посадки стал сильный боковой ветер с порывами. По имеющимся прогнозам в течение 2-3 дней погода будет только ухудшаться, — уточняется в сообщении, - Многопрофильная бригада медиков с оборудованием из Якутска будет доставлена на самолете в поселок Усть-Куйга, затем на вертолетах – до Тикси.

По данным Миноороны, в аварии погибших нет, пострадали 34 военнослужащих, которые были на борту самолета Ил-18. Состояние их оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. У большинства - черепно-мозговые травмы.

В больницу поселка Тикси доставили 34 пострадавших при крушении самолета Ил-18 в Якутии, сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай. По его словам 28 из них находятся в тяжелом состоянии, состояние шестерых оценивается как крайне тяжелое.

В Якутии создана правительственная комиссия по факту жесткой посадки Ил-18.

Напомним, самолет Ил-18, летевший из Красноярска в Тикси, не вышел на связь в 11 часов 35 минут по местному времени 19 декабря. На борту находились 39 человек - 7 членов экипажа и офицеры из Краснояркого края.

В 12 часов 50 минут самолет был обнаружен в 29 километрах северо-западнее аэропорта «Тикси». При ударе о землю воздушное судно разломилось на три части, но возгорания не произошло.

Пострадавших доставляют в больницу поселка Тикси вертолетами. Найденные бортовые самописцы демонтированы и извлечены.

Поселок Тикси – самый северный населенный пункт Якутии, он находится за Полярным кругом, численность населения – около четырех с половиной тысячи человек.