Эксперты компании Falcongaze проанализировали наиболее востребованные облачные хранилища файлов и оценили их с точки зрения защиты от киберугроз. В итоге наиболее безопасным признали сервис от компании Microsoft – OneDrive. Шифрование, двухфакторная авторизация, физическое разделение баз данных контента и ключей поставили это хранилище на первое место.

Вторую позицию в рейтинге занял сервис от Apple – iCloud drive. Далее идут Google Drive, Яндекс.Диск и Dropbox. Вся четвёрка в разное время пострадала от громких хакерских атак. Apple после того, как были скомпрометированы личные данные ряда звёзд (Дженнифер Лоуренс, Кейли Куоко и Дженни Маккарти), существенно усилила защиту. А сервис Dropbox, замыкающий рейтинг, не может похвастаться такими успехами.

– Последнее место Dropbox объясняется, в частности, тем, что потоковая передача файлов с серверов компании не всегда зашифрована, – рассказывают в Falcongaze. – Таким образом становится возможной компрометация данных в ходе загрузки и выгрузки файлов на сервера. Кроме того, у Dropbox внушительная история инцидентов безопасности. Самый вопиющий из них произошел в июне 2011 года (справедливости ради стоит сказать, что в то время большей части конкурентов просто не существовало): тогда в течение четырех часов любой желающий мог получить доступ к любому аккаунту на сервисе.