В Петербурге вновь открыли навигацию. Об этом сообщили в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

С 12.00 21 ноября распоряжение о запрете движения судов от Дворцового до Литейного моста отменили. Все ограничения были сняты.

Возобновлению навигации способствовало потепление, пришедшее в Петербург после снегопадов и холодов, из-за которых движение судов по Неве остановили 17 ноября, на две недели раньше официальной даты – 30 ноября.

После оттепели метеоусловия и ледовая обстановка вновь стали благоприятными для навигации по Неве. Это позволит провести суда, застрявшие во льдах на прошлой неделе.