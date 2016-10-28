Научившаяся есть ногами девочка покорила сердца пользователей Интернета

Недавно на видеохостинге в YouTube появилось видео, на котором маленькая девочка без рук учится есть, используя свои ноги. Сидя в детском кресле она кушает из тарелки вилкой, держа приборы пальцами ног. Несколько англоязычных ресурсов, в частности Boredpanda, написали о ней, чем привлекли ещё больше внимания к её судьбе. Как удалось узнать Metro, жизнерадостную малышку зовут Василина и ей полтора года. Её в свою семью из детского дома взяла московская семейная пара. -Врачи до сих пор не знают, что с ней. Говорят лишь то, что это не генетическое заболевание, - рассказала Metro мама девочки Эльмира Кнутсен. -По их словам, такой ребёнок может родиться у любого родителя, то есть не у алкоголиков или наркоманов. Были разговоры, что на это могла повлиять экологическая обстановка в районе, где она родилась, но официально этому подтверждений нет, так как и в экологически благополучных районах рождались подобные дети.

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В семье Кнутсенов сейчас четыре ребёнка. Помимо Василины из детского дома Эльмира вместе с мужем взяли также мальчика Дениса, у которого также были проблемы с недоразвитостью конечностей. Опыт воспитания трёх ребят вселил в семью веру, что они смогут взять к себе и Василину и дать ей всю свою любовь и силы, взрастив лучшим образом. - После того, как Денис появился у нас, мы знали, что возьмем ещё кого-нибудь. Когда мы увидели, что Василина из Екатеринбурга и то, что у неё нет рук, нам не сложно было представить, что мы можем её забрать. НО наша цель - чтобы как можно больше сирот обрели семью. Поэтому мы ждали. Несколько семей выражали желание взять Василину. Но каждый раз что-то не складывалось. За два дня до её первого дня рождения мы забрали Василину домой. Через два месяца она официально стала нашей дочерью. Ей только полтора годика и она сейчас только учится. Многие детки в этом возрасте не очень ловко руками работает. Кто следит за ней — говорит, что у неё ножки работают лучше, чем ручки у детей в этом возрасте. Она может держать ложку, зубную щётку. Ловко на компьютере работать. У сына у нас тоже нет пальцев, но он и пишет ручкой и в лего играет. Это компенсируется, - заявила Эльмира.

Предоставлено Эльмирой Кнутсен Фото: По словам родителей, после того как они взяли Василину, за её судьбой стало следить очень много пользователей в соцсетях. Люди даже писали и спрашивали про неё. Она вдохновляла других, поэтому семья продолжала время от времени выкладываем видео и фото в Сеть. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, если учесть весёлый характер Василины и то, что она даже в таком возрасте легко находит общий язык с окружающими. -С другими детьми контактирует нормально. Конечно, не все хорошо реагируют, но проблем пока не было, плюс Василина пока маленькая. К тому же её лучезарная улыбка легко отвлекает от проблем с руками. Вот сын у нас подросткового возраста, он начинает осознавать себя и воспринимать себя через окружающих, поэтому он стесняется, а Василина пока не понимает это. Но окружающие дети быстро привыкают к таким вещам, - поведала мать девочки.