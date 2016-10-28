Научившаяся есть ногами девочка покорила сердца пользователей Интернета

Недавно на видеохостинге в YouTube появилось видео, на котором маленькая девочка без рук учится есть, используя свои ноги. Сидя в детском кресле она кушает из тарелки вилкой, держа приборы пальцами ног. Несколько англоязычных ресурсов, в частности Boredpanda, написали о ней, чем привлекли ещё больше внимания к её судьбе. Как удалось узнать Metro, жизнерадостную малышку зовут Василина и ей полтора года. Её в свою семью из детского дома взяла московская семейная пара.
-Врачи до сих пор не знают, что с ней. Говорят лишь то, что это не генетическое заболевание, - рассказала Metro мама девочки Эльмира Кнутсен. -По их словам, такой ребёнок может родиться у любого родителя, то есть не у алкоголиков или наркоманов. Были разговоры, что на это могла повлиять экологическая обстановка в районе, где она родилась, но официально этому подтверждений нет, так как и в экологически благополучных районах рождались подобные дети.
В семье Кнутсенов сейчас четыре ребёнка. Помимо Василины из детского дома Эльмира вместе с мужем взяли также мальчика Дениса, у которого также были проблемы с недоразвитостью конечностей. Опыт воспитания трёх ребят вселил в семью веру, что они смогут взять к себе и Василину и дать ей всю свою любовь и силы, взрастив лучшим образом.
- После того, как Денис появился у нас, мы знали, что возьмем ещё кого-нибудь. Когда мы увидели, что Василина из Екатеринбурга и то, что у неё нет рук, нам не сложно было представить, что мы можем её забрать. НО наша цель - чтобы как можно больше сирот обрели семью. Поэтому мы ждали. Несколько семей выражали желание взять Василину. Но каждый раз что-то не складывалось. За два дня до её первого дня рождения мы забрали Василину домой. Через два месяца она официально стала нашей дочерью. Ей только полтора годика и она сейчас только учится. Многие детки в этом возрасте не очень ловко руками работает. Кто следит за ней — говорит, что у неё ножки работают лучше, чем ручки у детей в этом возрасте. Она может держать ложку, зубную щётку. Ловко на компьютере работать. У сына у нас тоже нет пальцев, но он и пишет ручкой и в лего играет. Это компенсируется, - заявила Эльмира.
Денис
Предоставлено Эльмирой Кнутсен
Фото:
По словам родителей, после того как они взяли Василину, за её судьбой стало следить очень много пользователей в соцсетях. Люди даже писали и спрашивали про неё. Она вдохновляла других, поэтому семья продолжала время от времени выкладываем видео и фото в Сеть. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, если учесть весёлый характер Василины и то, что она даже в таком возрасте легко находит общий язык с окружающими.
-С другими детьми контактирует нормально. Конечно, не все хорошо реагируют, но проблем пока не было, плюс Василина пока маленькая. К тому же её лучезарная улыбка легко отвлекает от проблем с руками. Вот сын у нас подросткового возраста, он начинает осознавать себя и воспринимать себя через окружающих, поэтому он стесняется, а Василина пока не понимает это. Но окружающие дети быстро привыкают к таким вещам, - поведала мать девочки.
Василина и Денис
Предоставлено Эльмирой Кнутсен
Фото:
Как отмечает Эльмира, несмотря на всю имеющуюся критику в обществе, государство им помогает. В частности, организовывало бесплатные операции для Дениса и Василины, предоставляло бесплатно протезы и молочную кухню. Также дают лекарства и поездки в санатории, но им пока семья не пользовалась. Ну и, конечно же, есть бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы по оплате квартплаты и электричества.
-Мы не планируем переезжать. Мы любим Россию, нам тут всё нравится и верим, что должны тут жить. Мы просто надеемся, что наше общество будет меняться и к моменту, когда мои дети вырастут, отношение к людям с ограниченными возможностями будет другое. Оно уже меняется, если сравнить с тем, что было лет 5 назад. Надеюсь, что когда они вырастут, то в России при рождении ребёнка инвалида врачи перестанут предлагать оставить его, – добавила она.
Отвечая на вопрос о том, что же всё-таки побуждало брать детей из детдома, тем более детей, у которых есть проблемы со здоровьем, Эльмира отметила, что всё началось с веры в Бога, а после её уверенность подпитывали аналогичные поступки окружающих, а также живые примеры стойкости духа.
-Из детдома взять ребёнка нас побудило то, что когда я поверила в Богу и начала читать писание, то увидела, что настоящая вера — это забота о сиротах. До замужества я ходила помогать в детдома, старалась что-то делать. А когда мы поженились с мужем, то поняли, что можем принять ребёнка в семью. Когда мы молились о Денисе и думали о том, брать его или нет, то нам подарили книгу Ника Вуйчича. Мы её прочли и он нас вдохновил своей жизнью и мы осознали, что Денис особенный и на него у Бога тоже есть особый план. Плюс при общении с другой семьёй, у которой тоже был такой ребёнок, мы поняли, что он абсолютно такой же, как и любой другой, – заключила Эльмира.