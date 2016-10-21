Состоится ли 14 декабря концерт Королёвой в украинской столице, пока никто не знает. Дело в том, что сегодня стало известно о запрете уроженке Киева Наташе Королёвой въезжать в страну.

Запрещающий документ выложил на своей странице в Facebook лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский.

"12 октября этого года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на Украину сроком на пять лет гражданские Российской Федерации Наталье Порывай (Королевой - прим. ред.)", – говорится в документе.

Однако директор звезды и её организатор концертов Марина Наринская заверила Metro, что концерт как планировался, так и планируется.

"Об этом запрете мы слышали. Но только от вас – журналистов. Нам лично ещё никто ничего официально не присылал. Мы пока не разговаривали ни с директором концертного зала, ни с представителями СБУ, не было никакого официально письма в наш офис. Комментировать здесь пока нечего", – заявила Metro Марина Наринская.

Как она уточнила, Наташа Королёва в последние годы не давала концертов на Украине: "Последние концерты там были ещё до революции".

Напомним, ранее министерство культуры Украины опубликовало список российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению властей, создают угрозу национальной безопасности Украины. В список попали 83 человека. Например, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, и многие другие. Кроме того, в список также вошли лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс-младший и другие.

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