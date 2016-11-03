Депутат Госдумы Наталья Поклонская в честь грядущего Дня народного единства написала пост о Николе II, в котором решила поставить в один ряд главу фашистской Германии Адольфа Гитлера и вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. По её словам, они оба являются "извергами двадцатого столетия", которые несут ответственность за "море человеческой крови". Стоит добавить, что данный список она также дополнила Троцким и Мао Цзэдуном.

"Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых", - написала Поклонская в своём ЖЖ.

Ещё одним поводом к написанию поста стал уже прогревший скандальный фильм "Матильда", который вызвал протесты у ряда людей в связи с тем, что "По замыслу авторов, он рассказывает о якобы имевшей место порочной связи цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской". По мнению Поклонской, Николай II был великим представителем российской государственности и сомневается в исторической составляющей картины.

Поклонская сообщила, что люди обратились к ней как к депутату Госдумы с вопросами об "антиправославной провокации" в связи с созданием данного фильма.

"Я считаю своим долгом рассмотреть и отреагировать на данные обращения. Молчанием можно и Бога предать", - пишет Наталья Поклонская.