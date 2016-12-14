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Наталья Ионова (Глюк'oZa) выложила фотографию с обнажённой грудью и в сексуальных трусиках

  • Данила Белов

Этот снимок напоминает ей тёплые деньки на море

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Певица Наталья Ионова (Глюк'oZa) вновь порадовал своих подписчиков в Instagram откровенным фото, на котором она с обнажённой грудью и сексуальных трусиках стоит где-то на тёплом пляже возле моря. Выложить столь интимный снимок она решила в качестве напоминания о приятных моментах в тёплых краях, так как немного грустит из-за царящего на улице мороза. Как она отмечает в комментариях к посту, недавно ей приснилось море и теперь у неё появилась навязчивая идея.

"Сегодня мне приснилось море. Навязчивая идея теперь)))) причём с каждым градусом вниз желание оказаться на пляже без тёплых колготок, одетых под джинсы, куда ощутимее))) думаю, многие поймут. Отсчитываем дни до новогодних каникул... кто куда едет?", – написала она. 

 

Отметим, что часть фанатов певицы оценили её эффектную фигуру и весь снимок в целом. Другие же отметили, что замужней женщине с детьми не стоит выкладывать столь интимные фотографии в сеть на всеобщее обозрение. 

svetozarpnz: Вау! У меня аж сердце екнуло.

iragut: Наташа очень долго будет в шикарной форме и после, например, 50 лет сможет открыть альбом со своими фото и полюбоваться собой, молодой красавицей, а не сидеть в Инстаграм и писать гадости под красивыми чужими фото! 

maria_gaan: @iragut надеюсь что это будет семейный альбом...который будут смотреть только близкие люди! В этом и разница...а для всего мира голый зад как то неприлично выставлять...замужней даме??? Или воспитание ниже плинтуса???

albina_r09: Наташа,но ты же мама девочек! Зачем выкладывать такие фото!

ingera19: Ну как то лишнее ,для замужней да еще и с детьми)))

Добавим, что девушка не испытывает комплексов и довольно часто выкладывает на своей странице фотографии в откровенных нарядах и с провокационными подписями. 

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