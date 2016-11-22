Настасья Самбурская шокирована реакцией поклонников. В Сеть месяц назад выложено видео - песня Самбурской “Плохие мальчики”. Вместо привычных “лайков” и тысяч просмотров новоиспеченная певица получила более 20 тысяч "дизлайков". То есть более 20 тысяч человек видео не одобрили. Самбурская уверена, что такая антипопулярность - искусственно созданная, и её работу поклонники не могли оценить столь низко.

- Пока одни активно накручивают просмотры, другие активно накручивают дизлайки. Я не знаю, какой дурак это делает, но мне приятно такое внимание. 21 тысяча дизлайков - это успех. Заметьте, ни копейки в пиар не вложено.

На самой страничке в Инстаграме комментарии закрыты. А вот под видео на канале Youtube зрители высказали свое мнение.

- Хоть и не являюсь ярой фанаткой Насти, но песня и клип мне понравились. Видно, какие эмоции она пережила, и как на самом деле ей больно.

- Первый раз за 27 лет пишу негативный комментарий. Клип снят ужасно . Мне стало стыдно за этот клип, зная прекрасную Самбурскую, зачем она согласилась на это! А петь она умеет, просто песня совсем не та.

Напомним, ранее Настасья заявила, что уходит из "Универа" в "самостоятельное плавание". Однако Анна Хилькевич, которая выкладывает фото и видео со съемок новогодних серий ситкома, похоже, выдала секрет - Самбурская, возможно, еще появится в комнатах "общаги".