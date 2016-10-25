Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении петербуржца, который в июне 2016 года напал на девушку в одном из домов на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался изнасиловать петербурженку, которая торопилась на свидание. Спас девушку молодой человек, ждавший ее на улице. Услышав крики, он поспешил на помощь.

Молодой человек отбил девушку у насильника. Однако злоумышленнику удалось убежать и спрятаться в одной из квартир. Сотрудники полиции, вызванные свидетелями происшествия, задержали насильника при попытке покинуть дом.

Суд признал насильника с Краснопутиловской виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.