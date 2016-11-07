Нашествие уток в Пушкине на территории музея-заповедника «Царское Село» напугало петербуржцев в минувшие выходные.

Фото и видео огромного количества уток в Большом пруду Екатерининского парка заполнили социальные сети.

- Повышенное содержание уток в пруду, - шутят одни посетители парка.

- Даже страшно стало! Ведь и заклевать могут, - опасаются другие.

Жители Пушкина уверены, что такое поведение уток подозрительно.

Однако орнитологи утверждают обратное: увеличение количества уток – естественный процесс, который можно наблюдать каждый год.

- В это время в Петербурге и его окрестностях всегда максимальное количество уток, - рассказала Metro орнитолог Ульяна Бирина, специалист по водоплавающим. – Дело в том, что сейчас как раз заканчивается осенняя миграция птиц. Часть пролетающих птиц могла остановиться в пруду в Пушкине. Кроме того, водоемы начали замерзать, и утки, которые зимуют здесь, перемещаются на проточные пруды и реки. В связи с этим на незамерзших прудах водоплавающих становится больше.

Именно совпадение времени миграции перелетных птиц и перераспределения зимующих в Петербурге и его окрестностях уток привело к “нашествию” в Царском Селе.

В том, что о нашествии уток в Пушкине заговорили в соцсетях, сыграли роль длинные выходные, уверена Ульяна Бирина.

- Люди на выходных идут гулять в парк и видят большое количество уток. Для них это удивительно, потому что раньше они подобного просто не замечали, - отметила она. – На самом деле, ничего необычного тут нет. Это происходит каждый год.