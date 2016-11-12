Советский и российский Юрий Комиссаров скончался в пятницу в возрасте 79 лет.

Он не дожил до своего 80-летия несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Центрального академического театра российской армии.

"Юрий Данилович заслуженно быстро стал одним из ведущих артистов театра", — говорится в сообщении.

Комиссаров был принят в труппу Театра армии в 1954 году. Первая его работа — Суворовец в спектакле "Летчики". За ней последовали роли в спектаклях "Шестеро любимых" Алексея Арбузова, "Камень-Птица" Павла Маляревского, "Барабанщица" Афанасия Салынского и другие.

"К замечательным театральным работам актера безусловно относятся и такие широко отмеченные прессой работы, как Вожеватов ("Бесприданница" Островского), Фрязин ("Молва" Салтынского), Бургомистр ("Комическая фантазия" Горина), Халымов ("Сердце не камень" Островского), Бубнов ("На дне" Горького) и другие", — сообщает театр.

Прощание с актером и его похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник в 12 часов.