Произошло это ещё 5 декабря. Жизнь 77-летней актрисы оборвалась в результате продолжительной болезни.

Её поклонники часто повторяли: "Именно в таких женщин влюбляются и таким доверяют".

kino-teatr.ru Фото:

О месте и времени прощания с народной артисткой России Альбиной Матвеевой будет объявлено позднее.

Альбина Матвеева родилась 25 января 1939 года в Москве. Училась в Щепкинском училище, после него пришла в театр на Малой Бронной. Там она сыграла более 30 ролей.

Но настоящая популярность к ней пришла после съемок в кинофильмах. Дебют артистки в кино состоялся в 1972 году в телесериале "Следствие ведут знатоки".

Матвеева сыграла более 20 киноролей, в том числе в фильмах "Единственный мужчина", "Звездочёт", "Вечный зов", "Берег", "Белый праздник" и многих других.