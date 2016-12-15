На даче в Ленинградской области действовала кустарная нарколаборатория, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Транспортные полицейские задержали двух безработных мужчин, у которых обнаружили пакеты с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что смесь содержит амфетамин общей массой свыше 23-х грамм.

Проведя обыск в частном доме дачного поселка Ленобласти, где жил один из задержанных, стражи правопорядка обнаружили кустарную лабораторию для производства амфетамина.

Приготовленный в подпольной лаборатории амфетамин 29-летний хозяин дачи планировал сбыть работникам одного из судоремонтных заводов Северной столицы.

- Транспортными полицейскими в кустарной лаборатории было обнаружено и изъято около 25 грамм психотропного вещества – смеси, содержащей амфетамин, а также прекурсоры и посуда, предназначенные для изготовления запрещенных веществ, - отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, оба задержанных были ранее судимы. Один из них, 37-летний мужчина, в 2007 году привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. 29-летний молодой человек - с августа нынешнего года находился под подпиской о невыезде по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным изготовлением и хранением наркотических средств.

Наркодилеры заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.