Жителю Пушкинского района Петербурга Ильясу Абрамовичу предстоит сидеть в тюрьме два года и четыре месяца. В июне 2016 года Абрамович недружелюбно встретил судебных приставов, приехавших на его домашний адрес, чтобы принудительно доставить его в мировой суд. Он распылил им в лицо газ из перцового баллончика.

Негостеприимный прием ожидал и сотрудников полиции, прибывших на место, чтобы принять меры против разбушевавшегося Абрамовича. "Распылил в лицо одного из полицейских перцовый газ, а в адрес другого полицейского высказал угрозы применения насилия, однако, был задержан", - рассказали в прокуратуре Петербурга.

В процессе судебных разбирательств Ильяс Абрамович полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако это не спасло его от тюремного заключения. Пушкинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима. Статья 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Правонарушитель, впрочем, мог отделаться штрафом или исправительными работами. Строгий приговор, вероятно, связан с тем, что Абрамович и раньше был нечист перед законом.