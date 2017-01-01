В новогоднюю ночь вооруженный мужчина в костюме Санта-Клауса напал на элитный клуб Reina в Стамбуле на берегу Босфора. В клубе в это время находились 700−800 человек. Как стало известно утром 1 января, в результате погибли 39 человек, 69 — ранены. Из погибших 21 — опознаны, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на слова министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Также СМИ сообщают, что среди погибших - не менее 16 иностранцев. Точное число жертв не известно - некоторые раненые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Нападавший застрелил полицейского у входа в клуб и прохожего, прежде чем зайти в развлекательное заведение и открыть беспорядочную стрельбу.

Турецкие власти назвали нападение в новогоднюю ночь террористическим актом.

О судьбе нападавшего в СМИ даются противоречивые сведения - по одним данным, его застрелили при задержании, по другим - он скрылся с места преступления и его разыскивает полиция и спецслужбы.