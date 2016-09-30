Неизвестные лица в ночь на 29 сентября вскрыли двери бутика Milano на Лахтинской улице, 1, сообщает “Фонтанка”.

По данным издания, товар из модного магазина мужской и женской одежды злоумышленники выносили без каких-либо препятствий, при этом спешки никто из грабителей тоже не чувствовал.

Судя по всему, магазин оставался без контроля с 9 часов вечера до пяти утра.

Уличные видеокамеры зафиксировали, что товар грабители грузили в автомобиль Porsche зелёного цвета. Государственные номера правоохранители рассмотрели, однако есть подозрение, что они поддельные.

Заявление о краже написала 58-летняя владелица магазина. Перечень и стоимость похищенного сейчас устанавливается.