Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев был вынужден позвонить неотложку, чтобы к нему приехала бригада медиков, так как ему резко стало плохо, сообщают РИА Новости со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По её словам, находящемуся под домашним арестом Улюкаеву потребовалась медицинская помощь из-за подскочившего давления.

"Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь", — заявила она.

При этом чиновница добавила, что состояние бывшего министра было не настолько плохим, чтобы ему потребовалось посещение больницы.

Напомним, что экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября сотрудниками правоохранительных органов в связи с подозрением в коррупции. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов от представителей "Роснефти". По версии следствия, чиновник требовал деньги за выдачу заключения, позволившего компании приобрести госпакет акций "Башнефти".

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