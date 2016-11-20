В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" будет "каждый год платить за транзит на $4 млрд больше" в случае, если украинская компания выиграет иска в Стокгольмском арбитражном суде.

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. В своем посте он рассказал, в чем заключаются требования "Нафтогаза".

- Как это и предусмотрено контрактом с "Газпромом", тариф на транзит должен быть приведён в соответствие с европейскими правилами установления тарифов, - пояснил Юрий Витренко.

Победа "Нафтогаза" в суде, по словам Витренко, грозит "Газпрому" подорожанием газа.

- "Газпрому" придётся выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок, - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитражном суде из-за долгосрочного контракта о поставке российского газа Украине от 2009 года, а также из-за контракта по транзиту газа через Украину.