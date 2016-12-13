Надежда Савченко вновь вызвала недовольство в Верховной Раде. Не успел утихнуть скандал в связи с тем, что депутат встретилась с главами ЛНР и ДНР, за что её коллеги обвинили в госизмене, как Юлия Тимошенко заявила, что подумывает над исключением одиозного парламентария из партии, сообщает ТАСС.

По мнению лидера "Батькивщины", бывшая военнослужащая и одна из главных "украинских мучениц кремлёвского режима" действует слишком независимо и не координирует свои действия с коллегами, поскольку у неё свой собственный политический проект. В связи с этим уже в ближайшее время депутаты фракции планируют рассмотреть вопрос об исключении Надежды Савченко из своих рядов.

"Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У неё с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели. Мы приняли решение собрать фракцию, пригласить Надежду Савченко и с ней обсудить все эти вещи, и принять решение", - сообщила она.

Отметим, что в последнее время Савченко часто становится объектом критик украинских властей. Её уже несколько раз называли "агентом Кремля". После переговоров с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик депутат "Радикальной партии" Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, что её надо отозвать из ПАСЕ и лишить мандата народного депутата Украины.