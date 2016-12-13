Бывшая военнослужащая ВСУ и депутат Верховной Рады Надежда Савченко ушла из фракции "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя партии Ивана Крулько. По его словам, Савченко заявила о своём уходе ещё несколько недель назад, но депутаты приняли решение не разглашать эту информацию.

"Она начала свою личную политическую карьеру. Мы как фракция не можем говорить о не члене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает", — заявил Крулько.

Отметим, что ранее Юлия Тимошенко заявляла, что в ближайшее время фракция планирует рассмотреть вопрос об исключении Надежды Савченко из своих рядов. Связано это было с тем, что она не координирует свои действия с коллегами, поскольку у неё свой собственный политический проект.

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