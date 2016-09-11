Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко попала в автомобильную аварию в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua.

ДТП произошло в ночь на 11 сентября. Машина, в которой находилась Савченко, остановилась за BMW. Водитель иномарки менял колесо, и автомобиль политика дожидался окончания ремонта. Одна из машин, двигавшихся в этом же ряду, не успела затормозить и въехала сзади в авто с Савченко.

Прибывшие на место сотрудники патруля зафиксировали в крови виновника ДТП 1,67 промилле алкоголя.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.