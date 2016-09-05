Исполнительница русской народной песни Надежда Бабкина представила свою новую коллекцию зимней одежды и платьев для полных дам. По её словам, сегодня мало брендов создают такие вещи, которые хорошо смотрятся и подчёркивают достоинства женщин с необычной фигурой. Бабкина отметила, что каждую вещь примеряла сама, чтобы убедиться, насколько хорошо она сидит.

"Сама с удовольствием буду носить эти вещи! Я же вместе с дизайнером создавала их как для себя. В некотором роде я тоже корпулентная женщина! Каждую вещь сама примеряла, совместно с дизайнером Светланой Наумовой отрабатывали посадку и доводили крой до совершенства", - отмечает Бабкина.

Среди представленных вещей были пуховики, жилеты и платья на выход. Для всей коллекции использовались четыре основных цвета: черный, пудрово-розовый, цвет айвори, Тиффани.

По словам Бабкиной, пуховики в условиях русской зимы с изменчивой погодой вещь самая актуальная.

Дизайнер Светлана Наумова говорит, что каждый элемент одежды был продуман в мельчайших деталях.

"Каждая пуговичка создана мастерами индивидуально, вся фурнитура – авторская работа", - говорит Наумова.

Посмотреть новую коллекцию пришли именитые гости, среди которых были балерина Анастасия Волочкова, историк моды Александр Васильев, актриса Эвелина Блёданс, телеведущая Арина Шарапова, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, певицы Наташа Королева и Анжелика Агурбаш.

Надежда Бабкина сказала, что вдохновением для неё служили модели, которые создаёт российский премиальный бренд Naumi.

"У них совсем другой взгляд на такую повседневную одежду, как пуховое пальто, - говорит Бабкина. - Стиль Naumi – это невероятно женственные, красивые, элегантные модели, иногда неординарные и смелые. В них женщина может выделиться из толпы и при этом чувствовать себя королевой. Дизайнер учитывает все: и качество материалов, и особенности фигуры, и цветовую гамму. Пуховые пальто сидят на женщине, как второе платье".

