Над Великими озёрами в США увидели корабль-призрак (видео)

Житель американского штата Мичиган Джеймс Асселин увидел в небе над одним из Великих озёр неопознанный объект, снял его на видео и даже выложил на YouTube.

Всего за несколько дней запись под названием "Корабль-призрак появляется на Верхнем озере" набрала более полумиллиона просмотров.

На видео запечатлены две большие вертикальные фигуры, напоминающие башни, о которые разбиваются волны.

Видео длится ровно минуту, при этом его автор утверждает, что таинственные объекты исчезли прямо у него на глазах – этот момент в кадр не попал.

Что именно удалось запечатлеть Асселину, сказать сложно. Сам он уверен в том, что увидел корабль-призрак. Кстати, эту версию поддерживает и огромное количество пользователей, посмотревших запись. Другие уверены, что на видео ни что иное, как мираж.



