Национальная разведка США не поддержала заявления ЦРУ о российских кибератаках, которые якобы помогли победить в минувших выборах республиканцу Дональду Трампу, заявили три официальных лица информационному агентству Reuters.

Пока нацразведка не вступила в спор с ЦРУ относительно данных об атаках русских хакеров. При этом ведомство не одобрило позицию Центрального разведывательного управления из-за отсутствия убедительных доказательств вмешательства Москвы в выборы с целью помочь Трампу одержать победу над Клинтон. Об этом агентству заявил чиновник, отказавшийся называть своё имя.

Такая позиция нацразведки может стать весомой поддержкой для Трампа, который назвал обвинения ЦРУ "смехотворными".

Напомним, что ранее в ряде американских СМИ появились публикации о российских хакерах, которые, по заявлению ЦРУ, помогли обеспечить Трампу победу в выборах.

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