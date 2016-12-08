Metro Фото:

18 декабря центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт для проезда из-за поведения ремонтных работ. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель метрополитена Дмитрий Пегов.

"Это будет последнее технологическое окно в этом году", – заверил Пегов.

Предпоследнее состоится на этих выходных. Тогда перестанет работать центральная часть Таганско-Краснопресненской линии от станции "Баррикадной" до "Таганской".

"Мы перед Новым годом не будем ничего закрывать", – пообещал начальник метрополитена Дмитрий Пегов. - Наоборот, может даже "Фрунзенскую" откроем".