В Петербурге 27 октября произошел пожар на заводе "Электросила".

Пожарные получили сообщение о возгорании в цеху в 16.50. К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В кирпичном здании неэксплуатируемого бывшего цеха завода "Электросила" на Московском проспекте огонь охватил 50 кв м внутренних помещений и 20 кв м кровли.

Горело неиспользуемое здание бывшего испытательного цеха.

- Рабочих мест в помещении нет, оно выведено из эксплуатации более 10 лет назад. После обнаружения задымления представителями завода вызвана служба МЧС. Возгорание было локализовано к 17:20 и полностью потушено к 17:40. Пострадавших среди сотрудников нет. По предварительной оценке, экономический ущерб отсутствует, - заявили в пресс-службе компании "Силовые машины".