Возле дома №55 на Кутузовском проспекте загорелся автобус в движении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Мосгортранс", водитель остановил машину и успел высадить пассажиров. Пострадавших нет.
"В Мосгортрансе нет автобусов марки Scania. В парке предприятия – в основном автобусы отечественного производства "Лиаз". Также имеется 100 машин Mercedes", – сообщили в "Мосгортрансе".
В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" также отметили, что автобусы этой марки не работают по госконтракту на городских маршрутах.
Ранее в правоохранительных органах столицы сообщили, что рейсовый автобус загорелся при движении в сторону области.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадь которого составила 12 кв. м. Возгорание произошло в моторном отсеке, после чего огонь перекинулся в салон автобуса.