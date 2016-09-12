Возле дома №55 на Кутузовском проспекте загорелся автобус в движении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Мосгортранс", водитель остановил машину и успел высадить пассажиров. Пострадавших нет.

"В Мосгортрансе нет автобусов марки Scania. В парке предприятия – в основном автобусы отечественного производства "Лиаз". Также имеется 100 машин Mercedes", – сообщили в "Мосгортрансе".

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" также отметили, что автобусы этой марки не работают по госконтракту на городских маршрутах.

Ранее в правоохранительных органах столицы сообщили, что рейсовый автобус загорелся при движении в сторону области.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадь которого составила 12 кв. м. Возгорание произошло в моторном отсеке, после чего огонь перекинулся в салон автобуса.