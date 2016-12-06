Немецкая торговая сеть EDEKA на своём официальном канале на YouTube в 2015-м году разместила трогательный рождественский видеоролик, за года набравший свыше 50 миллионов просмотров. Однако он актуален и по сей день, пользователи до сих пор комментируют небольшую по времени, но очень эмоциональную запись. Все сходятся во мнении: ничего милее к праздникам ещё не снимали.

Сюжет ролика прост: находящийся в почтенном возрасте человек каждое Рождество встречает один, так как его дети и внуки не находят на него времени.

Этот человек сидит у ёлки и ест скромный рождественский ужин. И однажды он решается на не совсем обычный шаг, чтобы собрать всю семью на праздник.

Посмотрите - и просто позвоните близким.

А ещё лучше – отметьте с ними грядущие новогодние праздники.