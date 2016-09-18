Дрессировщица Людмила Семейкина пришла на выборы вместе с шестью собаками. Колли Джек, черный и белый пудели Бэтмен и Оксфорд, чихуахуа Арти, китайская хохлатая Рой и метис Филя ходили перед избирателями на задних лапах, делали сальто и срывали аплодисменты. Собаки участвовали в развлекательной программе на одном из участков Красносельского района Петербурга.

– Мы получили приглашение выступить, – рассказала Людмила Metro. – Для нас это обычное дело: собрались и поехали.

Для всей компании это не первые выборы. Людмила Семейкина выступает на избирательных участках последние 25 лет.

– Я с 14 лет занимаюсь дрессурой, – говорит Людмила. – В 1996-м вместе с собаками вышагивали по стадиону «Петровский», даже Ельцина видели. Мои артисты виляли перед ним хвостами. Ни одни последующие президентские выборы без нас не обходились. Четыре года, восемь, 12 лет назад мы также выступали на участках – выбирали депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание. Мы не лоббируем ничьи интересы, просто призываем избирателей быть активнее, прийти на участок и отдать свой голос.

Мини-пиг Наполеон агитировал жителей Ленобласти

В день выборов артист Наполеон вместе со своей хозяйкой Елизаветой Родиной работали в Ленинградской области.

– Нас пригласили в посёлок Лебяжье Ломоносовского района, – пояснила Елизавета. – Местные жители голосовали в школе, а рядом развернулась аграрная ярмарка. Вот на ней мы и выступали.

Наполеон работал в сборном концерте – с собаками, верблюдами и другими дрессированными представителями фауны.

– В день выборов у нас по плану было три мероприятия, – говорит Елизавета. – Но Наполеон участвовал только в одном из них. Ещё на двух площадках я выступала со своей дочерью Анной, у нас своя музыкальная группа. К сожалению, из-за такой плотной программы я сама не успела проголосовать.

В цирковых номерах нет политического подтекста

Петербурженка Лидия Скворцова привезла на избирательный участок целый зоопарк: страуса эму, карликового кенгуру, питона, трёх собак и двух обезьян.

– Такой компанией мы обычно выступаем на улице, – рассказала Лидия Metro. – На этот раз развлекали народ возле одной из школ.

Мини-зоопарк привлек внимание избирателей, пришедших на участок, а также тех, кто голосовать не собирался, а просто живёт поблизости. Когда еще прямо в своем дворе посчастливится сделать селфи с макакой или кенгуру.

– Четыре года назад мы тоже выступали на выборах, – продолжает Лидия. – В нашей программе нет никакого политического подтекста. Выступление рассчитано на детей. А малыши обычно гуляют в сопровождении взрослых, которые являются избирателями.



Многие артисты – дрессировщики, акробаты, гимнасты – выборы любят. Это возможность заработать и показать себя новой публике. Все прекрасно понимают, что зовут их для создания массовости.

– Есть люди, которые идут на выборы, чтобы отдать свой голос, а есть те, кто приходит равлечься, – считает дрессировщик с солидным стажем. – Им покажут бесплатный цирк, они заодно проголосуют. И у всех останется ощущение праздника.